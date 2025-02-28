Skype остаточно закривається — ЗМІ

Компанія Microsoft остаточно закриє сервіс для дзвінків і обміну повідомленнями Skype у травні 2025 року. Натомість користувачів закликають переходити на Microsoft Teams. Про це пише портал XDA.

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Як помітив один із користувачів, остання текстова версія Skype для Windows містить рядок з повідомленням: «Починаючи з травня Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвонити та переписуватись у Teams».

Уперше Skype запустили у 2003 році, і довгі роки він був найпопулярнішим сервісом для обміну повідомленнями.

У 2011 році його викупила компанія Microsoft, яка після того неодноразово оновлювала та переробляла месенджер, змінюючи його концепцію та намагаючись інтегрувати програму з іншими своїми продуктами.

У 2017 році Microsoft запустила сервіс Teams — платформу для спільної роботи, засновану на технологіях Skype, яка мала скласти конкуренцію Slack. Відтоді компанія активно просувала Teams. У 2019 році Microsoft ліквідувала Skype for Business.