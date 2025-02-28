Ціни на газ у Європі зросли до $500 за тисячу кубометрів

Європейські біржові ціни на газ збільшилися на 3% і досягли рівня $500 за тис. кубометрів в останній торговий день зими. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє enkorr.

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Квітневі ф'ючерси (найближчі до виконання) на індекс TTF (найбільший європейський газовий хаб, що знаходиться в Нідерландах) розпочали торги о 9:00 за київським часом із позначки $491,5 за тис. кубометрів, що на 1,2% вище за попередній результат.

На 9:58 за київським часом їхня вартість досягла $500,4, збільшившись на 3%. Зміна котирувань розраховується щодо розрахункової ціни попереднього торговельного дня, яка становила $485,8 за тисячу кубометрів.

На день раніше біржові ціни на газ у Європі показали різкий стрибок, збільшившись на 8%. Незважаючи на це збільшення, варто зазначити, що нещодавно ціни на газ у Європі були значно вищими: у середині лютого котирування вперше за два роки перевищили позначку $630 за тис. кубометрів.

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За даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури (Gas Infrastructure Europe), поточний рівень заповнення газових сховищ у Євросоюзі знизився до позначки нижче 40%.

У середньому за минулий рік ціна газових ф'ючерсів на європейській біржі склала $386,5, що на 16,3% менше, ніж роком раніше. Найбільш високі ціни на газ спостерігалися у 2021−2022 роках.

Подібного сталого рівня цін не спостерігалося за всю історію функціонування європейських газових хабів, починаючи з 1996 року. Історичний максимум $3 892 за тис. кубометрів був зафіксований на початку весни 2022 року.