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28 лютого 2025, 14:12

Гігантська помилка Citigroup: клієнтський рахунок на короткий час поповнився на $81 трильйон

Як повідомляє Financial Times, у квітні 2024 року в американському банку Citigroup стався курйозний інцидент: через помилку на рахунок одного з клієнтів було зараховано астрономічну суму в 81 трильйон доларів.

Як повідомляє Financial Times, у квітні 2024 року в американському банку Citigroup стався курйозний інцидент: через помилку на рахунок одного з клієнтів було зараховано астрономічну суму в 81 трильйон доларів.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЛюдський фактор та недоліки резервної системи: як сталася помилкаПричиною інциденту став збіг кількох факторів: недосконалий дизайн інтерфейсу рідко використовуваної резервної системи та помилка співробітника.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Людський фактор та недоліки резервної системи: як сталася помилка

Причиною інциденту став збіг кількох факторів: недосконалий дизайн інтерфейсу рідко використовуваної резервної системи та помилка співробітника.

Початково, платіж на суму 280 доларів, який мав надійти на ескроу-рахунок клієнта в Бразилії, був заблокований основною системою банку через підозру у порушенні санкцій. Тому суму довелося вводити вручну через резервну систему. Проблема полягала в тому, що поле для введення суми в цій системі автоматично містило 15 нулів. Співробітник, який здійснював операцію, мав видалити ці нулі перед введенням коректної суми, але не зробив цього.

Швидке виявлення та відсутність фінансових наслідків

Помилку було виявлено та виправлено протягом півтори години: транзакцію скасували. Хоча банк не зазнав реальних фінансових втрат, про інцидент було повідомлено Федеральну резервну систему та Управління фінансового контролера — два головні регуляторні органи США.

Повторювані помилки та минулі інциденти

За інформацією Financial Times, протягом 2024 року в Citigroup сталося ще 10 схожих помилок, суми яких перевищували 1 мільярд доларів.

У 2020 році банк вже потрапляв у схожу ситуацію, помилково перерахувавши 900 мільйонів доларів кредиторам компанії Revlon. Цей інцидент призвів до відставки тодішнього генерального директора Майкла Корбата та значних штрафів для Citigroup.

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Джерело: Мінфін
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