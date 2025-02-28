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28 лютого 2025, 13:21

Штучний інтелект стимулює зростання Stripe: оцінка компанії перевищила $90 мільярдів

Завдяки інвестиціям у штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання, фінтех-компанія Stripe досягла значного зростання загального обсягу платежів у 2024 році — на 38%, до 1,4 трильйона доларів. Про це повідомляє видання PYMNTS.

Завдяки інвестиціям у штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання, фінтех-компанія Stripe досягла значного зростання загального обсягу платежів у 2024 році - на 38%, до 1,4 трильйона доларів.

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Викуп акцій у співробітників за рекордною оцінкою

Окремо Stripe оголосила про намір викупити акції у своїх нинішніх та колишніх співробітників. Ця операція буде проведена за оцінкою компанії в 91,5 мільярда доларів, що значно перевищує оцінку в 65 мільярдів доларів, зафіксовану під час продажу акцій у лютому 2024 року.

Ключові драйвери зростання: ШІ, підписки та партнерства

Компанія виділяє декілька основних факторів, що сприяли її успіху. Серед них:

  • Зростання попиту на сервіс Stripe Billing, призначений для управління активними підписками.
  • Партнерські відносини з компаніями, що працюють у сфері штучного інтелекту.
  • Використання ШІ-агентів на базі рішень Stripe для оптимізації платіжних процесів.

Тенденції платіжної індустрії: SaaS та боротьба з шахрайством

У своєму щорічному листі до спільноти Stripe співзасновники компанії, Патрік та Джон Коллісони, відзначили важливі тренди у сфері платежів. Одним з них є зростання популярності вертикальних SaaS-рішень.

Ці рішення дають можливість малому бізнесу ефективніше конкурувати з великими франчайзинговими мережами. Іншою важливою тенденцією є зростання «індустріалізованого шахрайства», яке призводить до втрат близько 3% прибутку для середньостатистичного онлайн-бізнесу.

Stripe протидіє цьому явищу за допомогою своєї мережі репутації, яка проводить аналіз даних транзакцій, включаючи інформацію про кредитні картки, електронні адреси, IP-адреси та ін.

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Джерело: Мінфін
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