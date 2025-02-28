Завдяки інвестиціям у штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання, фінтех-компанія Stripe досягла значного зростання загального обсягу платежів у 2024 році — на 38%, до 1,4 трильйона доларів. Про це повідомляє видання PYMNTS.
Штучний інтелект стимулює зростання Stripe: оцінка компанії перевищила $90 мільярдів
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Викуп акцій у співробітників за рекордною оцінкою
Окремо Stripe оголосила про намір викупити акції у своїх нинішніх та колишніх співробітників. Ця операція буде проведена за оцінкою компанії в 91,5 мільярда доларів, що значно перевищує оцінку в 65 мільярдів доларів, зафіксовану під час продажу акцій у лютому 2024 року.
Ключові драйвери зростання: ШІ, підписки та партнерства
Компанія виділяє декілька основних факторів, що сприяли її успіху. Серед них:
- Зростання попиту на сервіс Stripe Billing, призначений для управління активними підписками.
- Партнерські відносини з компаніями, що працюють у сфері штучного інтелекту.
- Використання ШІ-агентів на базі рішень Stripe для оптимізації платіжних процесів.
Тенденції платіжної індустрії: SaaS та боротьба з шахрайством
У своєму щорічному листі до спільноти Stripe співзасновники компанії, Патрік та Джон Коллісони, відзначили важливі тренди у сфері платежів. Одним з них є зростання популярності вертикальних SaaS-рішень.
Ці рішення дають можливість малому бізнесу ефективніше конкурувати з великими франчайзинговими мережами. Іншою важливою тенденцією є зростання «індустріалізованого шахрайства», яке призводить до втрат близько 3% прибутку для середньостатистичного онлайн-бізнесу.
Stripe протидіє цьому явищу за допомогою своєї мережі репутації, яка проводить аналіз даних транзакцій, включаючи інформацію про кредитні картки, електронні адреси, IP-адреси та ін.
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