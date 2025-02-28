OpenAI випустила оновлену модель чату GPT

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI випустила попередню версію своєї останньої моделі GPT-4.5 для користувачів Pro та розробників по всьому світу і планує розширити доступ у найближчі тижні. Про це пишуть у блозі компанії.

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Що відомо

Починаючи з 27 лютого, користувачі ChatGPT Pro можуть користуватися GPT‑4.5 у на веб-сайті, мобільному пристрої та компʼютері. Наступного тижня компанія розпочне розгортання для користувачів Plus та Team, а потім для користувачів Enterprise та Edu.

GPT‑4.5 має доступ до останньої актуальної інформації за допомогою пошуку, підтримує завантаження файлів та зображень, а також може використовуватися для написання та кодування проектів, але в даний час не підтримує інші розширені функції, такі як передача голосу та відео.

Компанія заявила, що GPT-4.5 має покращену здатність розпізнавати закономірності, генерувати творчі ідеї без міркувань та демонструє більш високий рівень емоційного інтелекту.

Деталі

OpenAI заявила, що модель також має нижчий рівень галюцинацій, поширеної проблеми, при якій великі мовні моделі генерують помилкову інформацію.

Рівень галюцинацій GPT-4.5 становить 37,1%, що можна порівняти з 61,8%, показаними GPT-4o, і 44%, показаними його моделлю o1.