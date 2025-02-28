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28 лютого 2025, 11:16

Золото падає на тлі зміцнення долара

Ціни на золото знизилися в п'ятницю і готуються показати найбільше тижневе падіння з листопада через зміцнення долара, пише Reuters.

Ціни на золото знизилися в п'ятницю і готуються показати найбільше тижневе падіння з листопада через зміцнення долара, пише Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниСпотова ціна на золото знизилася на 0,47% до $2 863 за унцію на 09:00.
Фото Pixabay

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Спотова ціна на золото знизилася на 0,47% до $2 863 за унцію на 09:00. Метал на 2,5% протягом тижня після восьми тижнів зростання. Проте у лютому ціни піднялися на 2,2%. Ф'ючерси знизилися на 0,7% до $2875.

Індекс USD готується до тижневого приросту на 0,7%.

«Хоча золото вважається притулком, невизначеність на торговому фронті може продовжити фіксацію прибутку на тлі сильнішого долара США», — сказав стратег ринку IG Єп Джун Ронг.

Причини

Трамп заявив у четвер, що пропоновані їм 25%-ні тарифи на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом з додатковим 10%-м митом на китайський імпорт, оскільки смертельно небезпечні наркотики продовжують надходити до США з цих країн.

Інвестори перемикаються на дані щодо особистих споживчих витрат (PCE), який віддається перевагу ФРС індикатору інфляції, який вийде о 15:30 за Києвом.

«Я не думаю, що очікування за ставками сильно зміняться, оскільки кілька компонентів у CPI та PPI вказують на те, що інфляція PCE залишається під контролем», — сказав Єп.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
28 лютого 2025, 11:21
#
«Золото падає на фоні зміцнення долара»

Господи, та просто зараз після злому bybit, багато хто виходить з бітка — через що біток просідає, відповідно ті хто сиділи в золоті - зараз скидають золото, щоб купити за приємною ціною біток, все просто.

Бо обидві події почалися акурат після злому bybit.

А дід з Вашингтона всю дорогу всіх лякав митами, простіше назвати кого він не лякав, тому з таким успіхом і біток, і золото, мали б ще з його інавгурації бути в просадках, але це не так.
+
0
teodor220
teodor220
28 лютого 2025, 11:52
#
А чому золото і крипта повинні були в просадці після заяв Трампа? Як це зв’язано?
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0
Я_ __
Я_ __
28 лютого 2025, 12:03
#
Teodor220

«А чому золото і крипта повинні були в просадці після заяв Трампа? Як це зв’язано?»

А я звідки знаю?) це ж в статті вище зазначається, що всьому «виною» мита, котрі Трамп вводить проти Мексики та Канади, ну і він волав ще про мита для Китаю, ЄС, кацапстану)

Осьо в статті з помилкою «причини» написано:

«Парчини

Трамп заявив у четвер, що пропоновані їм 25%-ні тарифи на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом з додатковим 10%-м митом на китайський імпорт, оскільки смертельно небезпечні наркотики продовжують надходити до США з цих країн.»

А вище я пояснив, чому ці просадки золота і бітка можуть бути пов`язані між собою, і чому це не стосується мит трампівських.
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