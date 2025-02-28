Ціни на золото знизилися в п'ятницю і готуються показати найбільше тижневе падіння з листопада через зміцнення долара, пише Reuters.
Золото падає на тлі зміцнення долара
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Спотова ціна на золото знизилася на 0,47% до $2 863 за унцію на 09:00. Метал на 2,5% протягом тижня після восьми тижнів зростання. Проте у лютому ціни піднялися на 2,2%. Ф'ючерси знизилися на 0,7% до $2875.
Індекс USD готується до тижневого приросту на 0,7%.
«Хоча золото вважається притулком, невизначеність на торговому фронті може продовжити фіксацію прибутку на тлі сильнішого долара США», — сказав стратег ринку IG Єп Джун Ронг.
Причини
Трамп заявив у четвер, що пропоновані їм 25%-ні тарифи на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом з додатковим 10%-м митом на китайський імпорт, оскільки смертельно небезпечні наркотики продовжують надходити до США з цих країн.
Інвестори перемикаються на дані щодо особистих споживчих витрат (PCE), який віддається перевагу ФРС індикатору інфляції, який вийде о 15:30 за Києвом.
«Я не думаю, що очікування за ставками сильно зміняться, оскільки кілька компонентів у CPI та PPI вказують на те, що інфляція PCE залишається під контролем», — сказав Єп.
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Коментарі - 3
Господи, та просто зараз після злому bybit, багато хто виходить з бітка — через що біток просідає, відповідно ті хто сиділи в золоті - зараз скидають золото, щоб купити за приємною ціною біток, все просто.
Бо обидві події почалися акурат після злому bybit.
А дід з Вашингтона всю дорогу всіх лякав митами, простіше назвати кого він не лякав, тому з таким успіхом і біток, і золото, мали б ще з його інавгурації бути в просадках, але це не так.
«А чому золото і крипта повинні були в просадці після заяв Трампа? Як це зв’язано?»
А я звідки знаю?) це ж в статті вище зазначається, що всьому «виною» мита, котрі Трамп вводить проти Мексики та Канади, ну і він волав ще про мита для Китаю, ЄС, кацапстану)
Осьо в статті з помилкою «причини» написано:
«Парчини
Трамп заявив у четвер, що пропоновані їм 25%-ні тарифи на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом з додатковим 10%-м митом на китайський імпорт, оскільки смертельно небезпечні наркотики продовжують надходити до США з цих країн.»
А вище я пояснив, чому ці просадки золота і бітка можуть бути пов`язані між собою, і чому це не стосується мит трампівських.