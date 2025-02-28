Золото падає на тлі зміцнення долара

Ціни на золото знизилися в п'ятницю і готуються показати найбільше тижневе падіння з листопада через зміцнення долара, пише Reuters.

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Спотова ціна на золото знизилася на 0,47% до $2 863 за унцію на 09:00. Метал на 2,5% протягом тижня після восьми тижнів зростання. Проте у лютому ціни піднялися на 2,2%. Ф'ючерси знизилися на 0,7% до $2875.

Індекс USD готується до тижневого приросту на 0,7%.

«Хоча золото вважається притулком, невизначеність на торговому фронті може продовжити фіксацію прибутку на тлі сильнішого долара США», — сказав стратег ринку IG Єп Джун Ронг.

Причини

Трамп заявив у четвер, що пропоновані їм 25%-ні тарифи на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом з додатковим 10%-м митом на китайський імпорт, оскільки смертельно небезпечні наркотики продовжують надходити до США з цих країн.

Інвестори перемикаються на дані щодо особистих споживчих витрат (PCE), який віддається перевагу ФРС індикатору інфляції, який вийде о 15:30 за Києвом.

«Я не думаю, що очікування за ставками сильно зміняться, оскільки кілька компонентів у CPI та PPI вказують на те, що інфляція PCE залишається під контролем», — сказав Єп.

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