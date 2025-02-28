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28 лютого 2025, 9:04

Суд стягнув у дохід України активи російської «Татнєфті»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів ПАТ «Татнєфть імені В.Д. Шашина» — однієї з найбільших російських нафтових компаній. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів ПАТ «Татнєфть імені В.
Фото: pixabay.com

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Зокрема, на підставі рішення суду, в дохід української держави стягнуто корпоративні права компаній якими напряму володіла ПАТ «Татнєфть імені В.Д. Шашина», а саме:

  • 100% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна»;
  • 92,98% частки у статутному капіталі ТОВ «Харків-капітал»;
  • 88,97% частки у статутному капіталі ТОВ «Полтава-капітал».

«Зазначені компанії володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нежитловими будівлями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей», — йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті додали, що рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом п’яти днів з моменту опублікування повного тексту.

Нагадаємо

Раніше заступниця міністра юстиції Інна Богатих заявляла, що активи «Татнєфті», які конфіскував суд, оцінюються у 2 млрд грн.

У травні 2022 року суд арештував корпоративні права дев’яти українських підприємств, у тому числі компаній, які належать російській «Татнєфті».

У серпні 2023 року Кабінет міністрів передав ПАТ «Укрнафта» три арештовані російські компанії, які належали російській «Татнєфті». Йдеться про товариства з обмеженою відповідальністю «Полтава-Капітал», «Харків-Капітал» і «Татнєфть-АЗС-Україна».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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