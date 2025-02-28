Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 874 560 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 лютого 2025, 8:21
Втрати ворога за 27 лютого: 1 060 російських окупантів, 13 танків та 172 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 874560 (+1060) осіб,
- танків — 10222 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 21234 (+17) од,
- артилерійських систем — 23847 (+54) од,
- РСЗВ — 1303 (+1) од,
- засоби ППО — 1087 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27274 (+172),
- крилаті ракети — 3085 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 38994 (+126) од,
- спеціальна техніка — 3763 (+4).
Джерело: Мінфін
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