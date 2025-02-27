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27 лютого 2025, 18:02

Австралія заборонить іноземцям на 2 роки купувати нерухомість

Австралія оголосила про дворічну заборону іноземним інвесторам на купівлю вже готової нерухомості, починаючи з 1 квітня 2025 року. Про це повідомляє Business Standard.

Австралія оголосила про дворічну заборону іноземним інвесторам на купівлю вже готової нерухомості, починаючи з 1 квітня 2025 року.
Фото: pixabay.com

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Це рішення спрямоване на звільнення щорічно приблизно 1 800 об'єктів нерухомості для місцевих покупців. Таким чином уряд хоче подолати триваючу житлову кризу.

Заборона, яка діятиме з 1 квітня 2025 року до 31 березня 2027 року, розглядається як крок, спрямований на зменшення тиску на пропозицію житла.

Зазначається, що заборона буде діяти на вже готову нерухомість, а не на нові будинки, що будуються. Потім це обмеження буде переглянуто, щоб вирішити, чи варто його продовжувати.

Цей крок стався на тлі зростаючого занепокоєння, що іноземні інвестиції в житлову нерухомість загострили кризу доступності житла в Австралії. Багато місцевих жителів не можуть придбати житло, через стрімке зростання цін.

Вартість житла

За даними консалтингової компанії CoreLogic Inc., вартість житла в Сіднеї за останні 10 років зросла майже на 70%, а середня ціна житла становить близько 1,2 млн австралійських доларів ($762 000).

Уряд Австралії також посилить боротьбу зі спекуляцією землі, зобов’язавши іноземних інвесторів, які купують незабудовані ділянки, розпочати їхню забудову в розумні строки.

Щодо нових забудов, іноземним інвесторам заборонено володіти понад 50% нерухомості, щоб місцеві покупці та інвестори зберігали значну частку на ринку.

Власники нерухомості, яка залишається порожньою шість місяців або більше протягом року, сплачуватимуть щорічний податок на вакантне житло.

За даними Австралійського податкового управління, за 12 місяців, які закінчилися 30 червня 2023 року, іноземні інвестори придбали житлову нерухомість на суму 4,9 млрд австралійських доларів ($3,2 млрд), включно з вільними земельними ділянками, новими та вже збудованими будинками. На вже існуючі житлові об'єкти припадає близько третини від загального обсягу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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