До закриття міжбанку курс долара знизився на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро впало на 34 копійки в купівлі та продажу.
27 лютого 2025, 17:26
Курс валют на вечір 27 лютого: євро на міжбанку різко пішло вниз
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Відкриття 27 лютого
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Закриття 27 лютого
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Зміни
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41,60/41,63
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41,49/41,52
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11 /11
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43,58/43,59
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43,24/43,25
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34/34
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,42 грн, а продають за 43,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,50−41,60, євро — 43,55−43,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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