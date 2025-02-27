Курс валют на вечір 27 лютого: євро на міжбанку різко пішло вниз

До закриття міжбанку курс долара знизився на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро впало на 34 копійки в купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 27 лютого Закриття 27 лютого Зміни долар 41,60/41,63 41,49/41,52 11 /11 євро 43,58/43,59 43,24/43,25 34/34

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,42 грн, а продають за 43,95 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,50−41,60, євро — 43,55−43,75 грн.

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