Чеські та словацькі фермери протестують через імпорт з-за меж ЄС

У четвер, 27 лютого, чеські та словацькі фермери влаштували акцію протесту проти дешевшого імпорту, що надходить з ринків з-за меж ЄС, таких як Україна та Південна Америка. Про це повідомляє Reuters.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що фермери пригнали десятки тракторів і заблокували прикордонний перехід на чесько-словацькому кордоні. Протести відбулися і в інших прикордонних районах, зокрема на кордоні з Польщею.

Протестувальники критикували угоду між ЄС і південноамериканським блоком МЕРКОСУР, укладену в грудні, а також проти звільнення імпорту з України від мита.

Що кажуть фермери

«Мене хвилює те, що мені доводиться виконувати неймовірну кількість зобов’язань, документів, реєстрації тощо. Водночас я не можу продавати товари за тією ціною, за якою вони імпортуються сюди зі сходу, чи навіть з Південної Америки», — сказав чеський фермер Петр Халупка.

У протестах також брали участь фермери з Угорщини та Австрії. У деяких з них були плакати «Зупиніть зерно з України».