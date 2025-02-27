Польський злотий зріс до 10-річного максимуму у парі з євро

Польський злотий досяг десятирічного максимуму щодо євро , що викликало занепокоєння експортерів і уряду. Про це повідомляє Bloomberg.

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У четвер польська валюта зросла на 0,3% до 4,1284 за євро — найвищого рівня з липня 2015 року.

З моменту досягнення мінімуму 11 листопада злотий зріс майже на 6%, показавши кращу динаміку серед валют ринків, що розвиваються, поступаючись тільки російському рублю і колумбійському песо.

Зростання злотого підкріпили заяви центрального банку, який припускає, що відсоткові ставки можуть залишатися стабільними протягом більшої частини 2025 року.

Минулого року Польща була єдиною великою східноєвропейською економікою, яка не знизила процентних ставок. Очікування швидшого закінчення війни в Україні також сприяли інвестиціям в регіон, що додатково зміцнило курс злотого.

Реальний ефективний обмінний курс злотого є найсильнішим за майже 20 років, сказав Пйотр Буяк, головний економіст найбільшого банку Польщі PKO Bank Polski SA.

«Подальше зміцнення валюти загрожує погіршенням загального макробалансу в середньостроковій перспективі», — сказав він у коментарях цього тижня.