Прибуток Nvidia зріс на 80% завдяки стрімкому зростанню продажів ШІ-чипів

Прибутки та доходи Nvidia стрімко зросли в останньому кварталі, оскільки поспіх технологічних компаній у створенні інфраструктури штучного інтелекту продовжував підживлювати бурхливий попит на передові чипи компанії. Про це повідомляє Financial Times.

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Обсяг продажів зріс на 78% порівняно з минулим роком і становив $39,3 млрд, що на $1 млрд перевищує оцінку в опитуванні Bloomberg.

Чистий прибуток компанії зріс до $22,1 млрд, що на 80% більше, ніж роком раніше. Nvidia очікує, що дохід у поточному кварталі становитиме близько $43 млрд.

Протягом останніх двох років акції Nvidia були одними з найефективніших на Волл-стріт, сприяючи зростанню ринку США, оскільки інвестори зробили ставку на шалений попит чипів компанії.

Але цього року акції впали після того, як китайський стартап DeepSeek заявив, що може навчати моделі на менш досконалих чипах, ніж конкуренти, такі як американська OpenAI.

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг у своїй заяві в середу відкинув ці побоювання, заявивши, що попит на чипи Nvidia останнього покоління Blackwell «дивовижні».

Доходи центрів обробки даних майже подвоїлися у кварталі, що закінчився 26 січня, оскільки великі технологічні компанії швидко розробили пропозиції в області штучного інтелекту. Дохід Blackwell за квартал досяг $11 млрд.

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