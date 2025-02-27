Курс валют на 27 лютого: долар у банках подешевшав на 5 копійок, євро — на 18 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 18 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у покупці і не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 43,42 грн, а продають за 44,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,70, євро — 43,70−43,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,60−41,63 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,58−43,59 грн/євро.

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