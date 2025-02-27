Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 871 850 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 лютого 2025, 8:19
Втрати ворога за 26 лютого: 1 150 російських окупантів, 8 танків та 141 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 871850 (+1150) осіб,
- танків — 10209 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 21196 (+13) од,
- артилерійських систем — 23755 (+69) од,
- РСЗВ — 1299 (+0) од,
- засоби ППО — 1086 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27102 (+141),
- крилаті ракети — 3064 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 38842 (+140) од,
- спеціальна техніка — 3760 (+1).
Джерело: Мінфін
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