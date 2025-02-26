ВР ратифікувала угоду між Україною та Фінляндією щодо фінансування проєктів

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Програма ФУІФ передбачає надання пільгових кредитів для фінансування проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток України.

Пільгові умови надання кредитів передбачають грантову складову ФУІФ не менше 35%.

Гранти будуть використовуватись для обслуговування кредитів (повне покриття процентних платежів Фінською стороною), а також погашення частини основної суми кредиту (обсяг визначатиметься для кожного проєкту окремо в рамках грантової складової).

Кредити забезпечуватимуться 100% гарантією Експортно-кредитного агентства Фінляндії Finnvera Plc.

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