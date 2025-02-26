До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
26 лютого 2025, 17:26
Курс валют на вечір 26 лютого: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 26 лютого
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Закриття 26 лютого
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Зміни
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41,73/41,76
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41,60/41,63
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13/13
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43,79/43,81
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43,65/43,66
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14/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−42,00 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,60−41,70, євро — 43,76−43,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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