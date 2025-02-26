Волл-стріт реагує падінням на різке зниження споживчої довіри в США

У вівторок, на тлі публікації даних, що свідчать про найзначніше за останні чотири роки падіння споживчої довіри, американський фондовий ринок продемонстрував зниження. Як повідомляє Financial Times, це посилило занепокоєння інвесторів щодо можливого негативного впливу на економіку США мит, запроваджених Дональдом Трампом.

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Зниження ключових індексів та відсутність відновлення

Основні індекси Волл-стріт, S&P 500 та Nasdaq Composite, втратили 0,5% та 1,4% відповідно. Ринок не продемонстрував ознак суттєвого відновлення, попри активні продажі акцій.

Після перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді спостерігалося стрімке зростання фондового ринку, викликане очікуваннями сприятливої для бізнесу політики. S&P 500 навіть досяг історичного максимуму минулої середи. Проте, останні негативні економічні дані, зокрема, щодо споживчих настроїв та ринку нерухомості, змусили інвесторів переглянути свої прогнози.

Рекордне падіння споживчої довіри та зростання інфляційних очікувань

Згідно зі звітом Конференційної ради, індекс споживчої довіри в лютому обвалився на 7 пунктів, досягнувши позначки 98,3. Це не лише найгірший показник з серпня 2021 року, але й значно нижче за прогнози аналітиків Волл-стріт, які очікували значення 102,5.

Крім того, звіт Конференційної ради показав, що середні очікування щодо інфляції на наступні 12 місяців зросли з 5,2% до 6%.

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