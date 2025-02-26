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26 лютого 2025, 14:25

Продаж ювелірних виробів відновився до 70% довоєнного рівня

Попит на ювелірні вироби органічно зменшився на 15−20% від показників попереднього року, при цьому в найбільш сприятливі періоди (кінець 2023-го — початок 2024-го) продаж ювелірних виробів в Україні відновився приблизно до 70% довоєнного рівня, повідомив засновник ювелірного дому Kimberli Ігор Ільчишин агентству «Інтерфакс-Україна».

Попит на ювелірні вироби органічно зменшився на 15−20% від показників попереднього року, при цьому в найбільш сприятливі періоди (кінець 2023-го — початок 2024-го) продаж ювелірних виробів в Україні відновився приблизно до 70% довоєнного рівня, повідомив засновник ювелірного дому Kimberli Ігор Ільчишин агентству «Інтерфакс-Україна».► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа словами експерта, цьогоріч зафіксували рекордне зростання світових цін на дорогоцінні метали, зокрема золото (в середньому на 30%), з іншого — тенденція на зниження платоспроможного попиту в країні через війну, економічні складнощі та виїзд українців за кордон.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами експерта, цьогоріч зафіксували рекордне зростання світових цін на дорогоцінні метали, зокрема золото (в середньому на 30%), з іншого — тенденція на зниження платоспроможного попиту в країні через війну, економічні складнощі та виїзд українців за кордон.

Ільчишин нагадав, що додатковим стресовим фактором для ювелірного ринку минулого року був оприлюднений проєкт змін до податкового кодексу, яким можновладці пропонували збільшити військовий збір на продаж ювелірних виробів до 30%.

«Ця ініціатива дуже збентежила гравців ринку, адже новий податок міг поховати всю вітчизняну ювелірну галузь. Майже кожен вагомий гравець ринку висловився на цю тему в публічному полі з обґрунтуванням ризиків та невтішних перспектив такого рішення. На щастя, до наших аргументів дослухались», — зазначив він.

Натомість ставка військового була підвищена на загальних умовах, це також вплинуло на галузь — зросло навантаження на зарплати працівників, що в свою чергу відбилося на дохідності.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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torn
torn
26 лютого 2025, 14:43
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Зачем рассказывать эти сказки, если продажа одежды и обуви в последнее время демонстрирует минус 80% от довоенных объемов в отдельные периоды и минус 60% по году. А ювелирные изделия идут выше в пирамиде потребления, ещё и золото дорожает.
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MAXAOH
MAXAOH
26 лютого 2025, 15:06
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Какой пирамиде, Маслоу? Которую Маслоу, никогда не придумывал и не публиковал))) Драгоценности, это роскошь и их покупают богатые люди! И они явно обуви и одежды меньше покупать не стали…
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