Продаж ювелірних виробів відновився до 70% довоєнного рівня

Попит на ювелірні вироби органічно зменшився на 15−20% від показників попереднього року, при цьому в найбільш сприятливі періоди (кінець 2023-го — початок 2024-го) продаж ювелірних виробів в Україні відновився приблизно до 70% довоєнного рівня, повідомив засновник ювелірного дому Kimberli Ігор Ільчишин агентству «Інтерфакс-Україна».

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За словами експерта, цьогоріч зафіксували рекордне зростання світових цін на дорогоцінні метали, зокрема золото (в середньому на 30%), з іншого — тенденція на зниження платоспроможного попиту в країні через війну, економічні складнощі та виїзд українців за кордон.

Ільчишин нагадав, що додатковим стресовим фактором для ювелірного ринку минулого року був оприлюднений проєкт змін до податкового кодексу, яким можновладці пропонували збільшити військовий збір на продаж ювелірних виробів до 30%.

«Ця ініціатива дуже збентежила гравців ринку, адже новий податок міг поховати всю вітчизняну ювелірну галузь. Майже кожен вагомий гравець ринку висловився на цю тему в публічному полі з обґрунтуванням ризиків та невтішних перспектив такого рішення. На щастя, до наших аргументів дослухались», — зазначив він.

Натомість ставка військового була підвищена на загальних умовах, це також вплинуло на галузь — зросло навантаження на зарплати працівників, що в свою чергу відбилося на дохідності.