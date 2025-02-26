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26 лютого 2025, 13:35

Бундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 років

Центральний банк Німеччини завершив 2024 рік із дефіцитом у 19,2 млрд євро. Про це повідомляє Bild.

Центральний банк Німеччини завершив 2024 рік із дефіцитом у 19,2 млрд євро.

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Востаннє подібне траплялося 45 років тому. Основна причина збитків — різке підвищення відсоткових ставок Європейським центробанком (ЄЦБ), яке почалося у 2022 році для боротьби з інфляцією.

Раніше Bundesbank купував короткострокові держоблігації і заробляв на цьому, поки ставки були низькими. Однак після їхнього зростання витрати на виплату відсотків різко підскочили.

Фактично Bundesbank був у мінусі ще у 2023 році, але тоді покрив нестачу коштом резервів, використавши 700 млн євро. Цього разу банк вирішив не витрачати резерви, хоча їхній обсяг зріс на 70 млрд євро, досягнувши 267 млрд євро, головним чином через подорожчання золота.

Хоча отримання прибутку не є головним завданням центральних банків, Бундесбанк зазвичай перераховував у федеральний бюджет близько 2,5 млрд євро щорічно. Тепер ці надходження припинилися.

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Джерело: Мінфін
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