Спотові біткоїн-ETF зафіксували найбільший відтік коштів, OKX сплатить понад $500 млн штрафів: що нового

Німецький DekaBank запустив торгівлю криптоактивами

Банк DekaBank, обсяг активів під управлінням якого становить близько $395 млрд, запустив торгівлю криптоактивами і буде надавати послуги з їхнього зберігання, але тільки для інституційних клієнтів. Про це повідомляє Bloomberg.

У DekaBank особливо виділили, що отримали ліцензію на надання кастодіальних послуг від Федерального управління фінансового нагляду (BaFin). Технічним партнером виступить платформа Ripple Custody.

Критерії визначення клієнтів, які отримають доступ до нових послуг, у банку не назвали.

«У нас є необхідний досвід, необхідні ліцензії та перевірена, готова до використання інфраструктура для підтримки ощадних банків і наших інституційних клієнтів», — заявив член правління DekaBank Мартін К. Мюллер.

Як зазначили в Bloomberg, питання про те, чи будуть ці послуги доступні роздрібним клієнтам банку, залишається відкритим. Однак таку можливість готові запропонувати інші контрагенти, зокрема DZ Bank.

Криптобіржа OKX сплатить понад $500 млн штрафів за порушення в США

Aux Cayes Fintech Co, оператор криптовалютної біржі OKX, визнав, себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США.

Угода з владою США передбачає штраф у $84 млн та конфіскацію $420 млн — коштів, отриманих від американських клієнтів.

За даними прокуратури США, платформа не впровадила належні заходи боротьби з відмиванням грошей, що дозволило здійснити підозрілі транзакції на понад $5 млрд.

Міністерство юстиції також заявило, що OKX свідомо дозволяла американським користувачам обходити обмеження доступу, не зареєструвавшись у FinCEN і не впровадивши належні протоколи KYC (знай свого клієнта).

«OKX активно шукала клієнтів у США і навіть радила користувачам подавати неправдиві дані, щоб обійти систему перевірки», — зазначив помічник директора ФБР Джеймс Деннехі.

Спотові біткоїн-ETF зафіксували найбільший в історії відтік коштів

25 лютого 2025 року чистий добовий відтік капіталу зі спотових біткоїн-ETF становив $1,01 млрд, це найбільший від'ємний показник з моменту запуску продуктів у січні 2024 року. Про це свідчать дані SoSoValue.

За даними платформи, 25 лютого приплив коштів не отримав жоден криптофонд. З відтоком зіткнулися:

FBTC — $344,65 млн;

IBIT — $164,37 млн;

BRRR — $100,02 млн;

BITB — $88,30 млн;

BTC — $85,76 млн;

EZBC — $74,07 млн;

GBTC — $66,14 млн;

BTCO — $62,01 млн;

BTCW — $17,30 млн;

HODL — $9,97 млн.

З Ethereum-ETF вивели $50,08 млн, з відтоком зіткнулися чотири фонди:

ETHE — $27,07 млн;

FETH — $12,46 млн;

ETHW — $8,21 млн;

ETH — $2,35 млн.

Bybit відновлює надання послуг в Індії

Криптовалютна біржа Bybit успішно зареєструвалася в урядових органах Індії, що дозволило їй відновити всі послуги для користувачів у країні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це сталося після штрафу, накладеного 31 січня підрозділом фінансової розвідки Індії (FIU) на суму 9,27 крор рупій ($1,06 млн) за порушення Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).

Криптобіржа призупинила надання послуг у країні за кілька тижнів до накладення штрафу, посилаючись на занепокоєння з дотриманням вимог уряду Індії.

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