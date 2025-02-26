Світовий борг зріс до рекорду. Сума досягла $318 трлн

Світовий борг — загальна сума непогашеної заборгованості всіх країн світу, включно з державним, корпоративним і боргом домогосподарств — зріс на $7 трлн за 2024 рік і досяг рекордних $318 трлн. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані звіту Інституту міжнародних фінансів (IIF).

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Співвідношення світового боргу до глобального ВВП вперше збільшилось із 2020 року (на 1,5 в.п.) до 328% шляхом збільшення загального державного боргу до $95 трлн.

На ринки, що розвиваються, серед яких лідирують Китай, Індія, Саудівська Аравія і Туреччина, минулого року припало близько 65% зростання світового боргу. Водночас у поточному році країнам, що розвиваються, доведеться погасити або рефінансувати $8,2 трлн. Ці зобов'язання можуть поставити під загрозу здатність окремих країн витримувати політичні та економічні шторми, вказують автори звіту.

За прогнозами IIF, світовий борг збільшиться ще на $5 трлн за 2025 рік, переважно через збільшення державних витрат на підтримку бізнесу та розвиток інфраструктури, а також на оборону, особливо в Європі.