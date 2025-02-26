Курс валют на 26 лютого: долар та євро в банках подорожчали

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро у купівлі не змінилося, а у продажу додало 3 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−42,05 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,75, євро — 43,85−44,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,73−41,76 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,79−43,81 грн/євро.

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