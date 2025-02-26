Терміни для перебронювання працівників продовжили до 31 березня

Кабмін 25 лютого дозволив підприємствам, які ще не встигли підтвердити критичність та перебронювати працівників, зробити це до 31 березня. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними. Про це йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.

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Що відомо

Крім того, підприємства, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних, що значно прискорює процес.

«Уряд продовжує перехідний період оновлення статусу критично важливих підприємств до 31 березня, залишаючи поточні рішення про бронювання чинними. Через труднощі, які спричинили російські кібератаки на початку року, ми продовжили можливість як подати документи на оновлення критичності, так і перебронювати співробітників. Для нас важливо, щоб всі, хто потребує додаткового часу, отримали таку можливість. Бронювання — важлива складова ефективної роботи економіки, адже аналітика показує, що статус критичних мають 12% підприємств, але саме вони у 2022−2023 роках принесли 67% доходів всіх підприємств в країні», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як подати заяву на бронювання працівників через Дію

Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал Дія. Це означає, що керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази — процес відбувається повністю в електронному форматі. Важливо: якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.

Авторизуватися на порталі Дія. Обрати послугу «Бронювання працівників» та натиснути «Подати заяву». Внести необхідні дані працівників. Підтвердити рівень їхньої заробітної плати. Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант). Очікувати результату — повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал Дія.

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності — до 1 року.

Статус критично важливого підприємства

Статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, визначеним Урядом. Два з них є обов’язковими:

середня зарплата працівників не менше 20 000 грн;

відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Третій критерій підприємство може обрати один з таких:

сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях);

валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів);

стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, ПКМУ № 83 від 04.03.2015);

важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА);

статус резидента Дія.City;

постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.

Як отримати статус критично важливого підприємства

Визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагрополітики тощо). Підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну). Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів). Отримати офіційне підтвердження.