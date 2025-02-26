Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 870 700 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 лютого 2025, 8:15
Втрати ворога за 25 лютого: 1 170 російських окупантів, 19 танків та 194 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 870700 (+1170) осіб,
- танків — 10201 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 21183 (+15) од,
- артилерійських систем — 23686 (+34) од,
- РСЗВ — 1299 (+0) од,
- засоби ППО — 1085 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26961 (+194),
- крилаті ракети — 3064 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 38702 (+120) од,
- спеціальна техніка — 3759 (+0)
Джерело: Мінфін
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