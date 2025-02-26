Офіційний курс: Нацбанк знизив гривню на 3 копійки

Національний банк України встановив на 26 лютого 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7358 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 26 лютого встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,78 грн (на 24 лютого курс був встановлений на рівні 43,64 грн). Європейська валюта подорожчала на 14 копійок.

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