Курс валют на вечір 25 лютого: євро на міжбанку подорожчало на 16 копійок

До закриття міжбанку долар подешевшав на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро зросло на 16 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 25 лютого Закриття 25 лютого Зміни долар 41,74/41,77 41,73/41,76 1/1 євро 43,68/43,70 43,83/43,85 16/16

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−42,00 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,07 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,70−41,77, євро — 43,85−44,00 грн.

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