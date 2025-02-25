До закриття міжбанку долар подешевшав на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро зросло на 16 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на вечір 25 лютого: євро на міжбанку подорожчало на 16 копійок
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Відкриття 25 лютого
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Закриття 25 лютого
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Зміни
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41,74/41,77
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41,73/41,76
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1/1
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43,68/43,70
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43,83/43,85
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16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−42,00 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,07 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,70−41,77, євро — 43,85−44,00 грн.
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