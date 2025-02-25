Китайський ШІ-стартап DeepSeek готує новий прорив: нова модель вийде раніше, ніж очікувалося

За даними Reuters, що посилається на інсайдерську інформацію, китайська компанія DeepSeek, що базується у Ханчжоу, значно пришвидшує розробку своєї нової ШІ-моделі R2. Замість травня, як планувалося спочатку, реліз може відбутися значно раніше.

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Що відомо

Попередня модель, R1, представлена в січні, викликала значний резонанс, спровокувавши падіння на світових фондових ринках на понад трильйон доларів. Причиною стала її здатність перевершувати багато західних аналогів, попри використання менш потужних чіпів Nvidia, що робить її значно дешевшою.

Нова модель R2, за словами джерел, має амбітні цілі: не лише генерувати код найвищої якості, але й працювати з різними мовами, а не лише з англійською. Деталі прискореного графіка розробки R2 досі не розголошувалися.

Вплив на індустрію та геополітичні наслідки

Експерти вважають, що поява R2 від DeepSeek може стати переломним моментом для всієї індустрії штучного інтелекту. Успіхи компанії у створенні доступних та ефективних ШІ-моделей, ймовірно, стануть каталізатором для прискорення розробок у цій сфері в усьому світі.

З іншого боку, швидкий прогрес DeepSeek може викликати занепокоєння уряду США, який розглядає лідерство у сфері ШІ як стратегічно важливе завдання. Вихід R2, потенційно, може стати додатковим стимулом для китайських компаній та уряду,