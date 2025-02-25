Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс не вважає можливим повернення Росії до G7, як того хотів би президент США Дональд Трамп. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, пише «Ліга».
Повернення росії до G7 неможливе — міністр фінансів Німеччини
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Деталі
Ймовірна пропозиція Трампа про повернення росії, за словами Кукіса, не отримає необхідної одностайної підтримки.
«Засудження Великою сімкою агресивної війни росії є дуже чітким, особливо в третю річницю жорстокої атаки росії», — сказав німецький урядовець.
Також Кукіс заявив, що G7 може обговорити давні пропозиції використати заморожені у Європі $300 млрд російських активів для відновлення України, але відповідні дискусії тільки починаються і про це ще може бути рано говорити.
Нагадаємо
13 лютого Трамп заявив про бажання повернути росію до G7 і назвав її виключення помилкою.
Після цього, 20 лютого, стало відомо про те, що США виступають проти фрази «російська агресія» у заяві G7 до третіх роковин повномасштабного вторгнення рф до України.
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