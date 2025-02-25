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25 лютого 2025, 15:41

ЄС та Британія обговорюють створення фонду для фінансування оборони Європи

Велика Британія цього тижня приєднається до лідерів ЄС у переговорах про створення загальноєвропейських механізмів фінансування оборони, оскільки континент намагається зміцнити свою армію на тлі побоювань щодо втрати військової підтримки США. Про це повідомляє Financial Times.

Велика Британія цього тижня приєднається до лідерів ЄС у переговорах про створення загальноєвропейських механізмів фінансування оборони, оскільки континент намагається зміцнити свою армію на тлі побоювань щодо втрати військової підтримки США.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз проведе переговори з іншими європейськими міністрами фінансів на зустрічі «Великої двадцятки» (G20) у Кейптауні (ЮАР) цього тижня.

«Це може бути фонд або банк. Наприклад, є концепція Rearmament Bank, яку ми також розглядаємо», — сказав міністр фінансів Польщі Анджей Доманський.

Він також зазначив, що дискусії з Британією велися місяцями, додавши: «Без Великої Британії важко уявити захист Європи».

У Міністерстві фінансів Великої Британії підтвердили, що Рівз обговорить пропозиції щодо фінансування оборони зі своїми європейськими колегами на зустрічі G20, але підкреслили, що переговори перебувають на ранній стадії.

Президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників по НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП замість нинішніх 2%. В іншому разі, за його словами, Європа ризикує втратити військовий захист США.

Швидке відновлення взаємодії президента США з росією, країною, яку більшість європейських країн розглядає як загрозу існуванню, викликало бурхливі дискусії про те, як спільно зміцнити обороноздатність Європи та зменшити залежність від американських військ і зброї.

У неділю майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина повинна фундаментально змінити свої заходи безпеки та припинити десятирічну залежність від Вашингтона.

Одне джерело зазначило, що колективні європейські витрати на оборону обговорювалися під час телефонної розмови між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером, а також під час окремої телефонної розмови між фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Серед пропозицій є одна від генерала сера Ніка Картера, колишнього начальника британської армії, який запропонував створити «банк переозброєння» для використання європейського фонду заощаджень за зразком Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) — кредитора, створеного після падіння «залізної завіси» для підтримки Центральної та Східної Європи.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Я_ __
Я_ __
25 лютого 2025, 15:50
#
«Швидке відновлення взаємодії президента США з росією, країною, яку більшість європейських країн розглядає як загрозу існуванню, викликало бурхливі дискусії про те, як спільно зміцнити обороноздатність Європи та зменшити залежність від американських військ і зброї.»

І від долара і від США загалом, ще і Китай голову підніме і прекрасно можна створювати нові компанії в ЄС, а не тягти всі свої кошти на ринок США.

США занадто багато на себе беруть, а ЄС навпаки все ніяк не може розправити крила, ядерні держави є, для США дуже важливий ринок збуту ЄС, власна валюта є, трошки більше впевненості ЄС і тоді США можуть йти на три літери, залишаючись десь там за океаном, бо все одно дід не випускає своїх голубчиків з пентагону, натякаючи щоб Європа сама в себе на континенті розбиралася.
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zephyr
zephyr
25 лютого 2025, 16:05
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ЕС будет полезно, нынешнее бездействие США, может глаза откроют на рашку, на 3ий то год войны.
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Антон Куминов
Антон Куминов
25 лютого 2025, 15:54
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Трам-пам-пам
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Kharakternyk
Kharakternyk
25 лютого 2025, 17:27
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Ясєн пєнь, що третя світова має бути не між Україною і рф.
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