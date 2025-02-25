Японські акції підскочили на тлі інтересу до них з боку Баффета

Акції п'яти найбільших торгових будинків Японії виросли на торгах 25 лютого після того, як голова інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway Уоррен Баффет у зверненні до акціонерів минулими вихідними висловив бажання збільшити свої частки в японських компаніях. Про це пише investing.com.

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На максимумах дня котирування перебували на наступних рівнях: Mitsubishi Corporation: +9,41%, до 2604,5 єн ($17,4); Marubeni: +8,82%, до 2491,5 єн ($16,6); Itochu: +7,43%, до 6597 єн ($44); Mitsui: +5,48%, до 2865,5 єн ($19); Sumitomo: +0,13%, до 3890 єн ($26). При цьому фондовий індекс Topix за підсумками торгів 25 лютого закрився зниженням на 0,43% до 2724,7 пункту.

Хоча Berkshire продавала більше акцій, ніж купувала протягом дев'яти кварталів поспіль, Баффет сказав, що очікує, що компанія збільшить свою частку в п'яти японських торгових групах, які вона вперше підтримала в 2019 році. Він додав, що п'ять компаній — Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Itochu Corp, Sumitomo Corp та Marubeni Corp — погодилися на те, щоб частка Berkshire перевищила раніше узгоджений поріг у 10 відсотків.