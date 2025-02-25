Верховна Рада проголосувала за доопрацьований законопроєкт N12328-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану» за основу та в цілому. Про це повідомляє голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
ВР звільнила від оподаткування благодійну допомогу підприємств у розмірі до 8% прибутку
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Деталі
Законопроєкт передбачає стимулювання благодійної допомоги на користь благодійних організацій та фізичних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії рф у період дії правового режиму воєнного стану.
Законопроєктом пропонується до кінця календарного року, у якому відбудеться припинення воєнного стану, надати можливість платникам податку на прибуток підприємств не включати до оподатковуваного прибутку благодійну допомогу, надану благодійним організаціям у розмірі, що не перевищує 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (наразі діє обмеження 4%).
Окрім того, проєктом передбачається урівняти податкові наслідки щодо оподаткування ПДФО благодійної допомоги у грошовій та негрошовій формах.
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