Станом на ранок 25 лютого енергетики фіксують зниження рівня споживання електроенергії, водночас необхідність в ощадливому споживанні досі зберігається. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Рівень споживання електроенергії падає — Укренерго
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Станом на 9:30, рівень споживання був на 4,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причиною цього є суттєве потепління у частині регіонів України.
Вчора, 24 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був також на 1,5% нижчим, ніж максимум п’ятниці, 21 лютого.
В «Укренерго» нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.
Деталі
Зокрема, внаслідок попередніх ворожих атак на енергооб'єкти в Одеській області Обленерго вимушено застосовує мережеві обмеження, що передбачають знеструмлення частини споживачів — як промислових, так і побутових.
Також енергетики попереджають, що необхідність в ощадливому споживанні зберігається.
«Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно у період з 15:00 до 24:00», — йдеться у повідомленні.
Коментарі