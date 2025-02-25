Рівень споживання електроенергії падає — Укренерго

Станом на ранок 25 лютого енергетики фіксують зниження рівня споживання електроенергії, водночас необхідність в ощадливому споживанні досі зберігається. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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Що відомо

Станом на 9:30, рівень споживання був на 4,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причиною цього є суттєве потепління у частині регіонів України.

Вчора, 24 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був також на 1,5% нижчим, ніж максимум п’ятниці, 21 лютого.

В «Укренерго» нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.

Деталі

Зокрема, внаслідок попередніх ворожих атак на енергооб'єкти в Одеській області Обленерго вимушено застосовує мережеві обмеження, що передбачають знеструмлення частини споживачів — як промислових, так і побутових.

Також енергетики попереджають, що необхідність в ощадливому споживанні зберігається.

«Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно у період з 15:00 до 24:00», — йдеться у повідомленні.