ФРС систематично реагуватиме на інфляцію та на ринок праці — дослідження

Інвестори та економісти очікують, що центральний банк США «рішуче і систематично» реагуватиме на зміни в інфляції та на ринку праці, згідно з дослідженням ФРБ Сан-Франциско, яке підкреслює поточну чутливість фінансових ринків до економічних даних США. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Реакція ФРС на економічні дані помітно посилилася 2022 року, спочатку під впливом інфляційних даних, а минулого року — у відповідь на дані ринку праці.

Ці висновки відповідають фактичній реакції ФРС на інфляцію, яка зросла у 2021 році, але не викликала підвищення процентних ставок до 2022 року. Вони також узгоджуються з реакцією ФРС на дані про ринок праці, які помітно ослабли в середині минулого року та допомогли ФРС ухвалити рішення знизити ставку на повний процентний пункт, починаючи з вересня.

Цільова ставка політики ФРС нині перебуває у діапазоні 4,25%-4,50%. Нещодавні слабкі економічні дані, включаючи опубліковане в п'ятницю опитування, що показує, що ділова активність впала до 17-місячного мінімуму цього місяця, допомогли зміцнити ринкові очікування двох актів пом'якшення політики на чверть процентного пункту цього року.

Деталі

Побоювання з приводу стагнації економічного зростання, мабуть, переважують страхи поновлення інфляції, що також очевидно в недавніх опитуваннях принаймні якщо судити з ринкових очікувань.

Контракти на ф'ючерси за процентними ставками наразі припускають, що перше зниження ставки ФРС цього року настане у червні, а друге відбудеться вже у жовтні.