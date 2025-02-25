Відсоткові ставки за кредитами бізнесу повернулися до доковідного рівня — Рожкова

Відсоткові ставки за кредитами бізнесу в національній валюті наразі знаходяться на рівні близько 15% річних — це доковідний рівень і прийнятні умови. Про це під час конференції FinYear розповіла перша заступниця Голови Національного банку Катерина Рожкова.

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Попит на кредити

«Попит на кредити з боку бізнесу зростає, а банки адаптували свої кредитні політики до нових умов. Як наслідок, чисті гривневі кредити бізнесу в національній валюті зростають півтора року поспіль. За підсумками 2024 року вони зросли на понад 20%», — розповіла Рожкова.

Вона зазначила, що кредити малому та середньому бізнесу зростають ще швидше.

«На сьогодні питома вага кредитів МСП перевищила 60% в гривневому кредитному портфелі юридичних осіб», — підсумувала Рожкова.

Оцінюючи стан банківської системи, Рожкова сказала, що вона «як і вся економіка, адаптувалася до умов повномасштабної війни, працює під обстрілами та під час блекаутів, безперервно надаючи послуги населенню, обслуговуючи бізнес та державний сектор економіки».