Курс валют на 25 лютого: долар в банках зріс на сім копійок, євро — на дев'ять копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 7 копійок. Євро у купівлі додало 2 копійки, а у продажу 9 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 10 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−42,05 грн. Євро купують за 43,47 грн, а продають за 44,09 грн.

За даними валютного аукціону, вобмінниках долар торгується за 41,75−41,82, євро — 43,80−43,98 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,74−41,77 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,68−43,70 грн/євро.

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