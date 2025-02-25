Повне відновлення за 72 години: аудит Hacken підтверджує, що Bybit повернула рівні резервів до 1:1

Bybit , друга за величиною у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, 23 лютого 2025 року завершила новий етап аудиту, проведеного провідною компанією з кібербезпеки Hacken . Незалежний звіт третьої сторони був опублікований після того, як Bybit відновила рівні резервів цифрових активів до співвідношення 1:1 протягом 72 годин після великого інциденту, що стався у п’ятницю, 21 лютого.

Повний аудит всіх відповідних гаманців, що містять 40 типів активів, шляхом підтвердження зобов’язань і права власності, підтвердив, що Bybit має достатні резерви для покриття активів користувачів у співвідношенні 1:1. Ключові активи, включаючи BTC, ETH, SOL, USDT і USDC, перевищують 100% забезпечення на Bybit. Дотримуючись високих стандартів прозорості та обережності, Bybit підтверджує свою відданість фінансовій пильності та захисту клієнтів за будь-яких обставин.

«Bybit повністю зберігає всі активи клієнтів, довірені нашій платформі, підтримуючи динамічне співвідношення понад 1:1, — пояснює співзасновник і CEO Bybit Бен Чжоу. — Нам пощастило мати друзів, які завжди на зв’язку в цій безжальній галузі — наші колеги й навіть конкуренти підтримували нас у важкі часи, і наші клієнти заслуговують такого ж рівня відданості», — додає він.

Основні моменти 19-го аудиту PoR Bybit:

Комплексний процес аудиту: Hacken провів всебічний аудит зобов’язань Bybit, використовуючи дерево Меркла для перевірки цілісності зазначених активів.

Перевірка адреси користувача: Hacken отримав інформацію від керівництва Bybit щодо всіх адрес відкритих ключів, що містять активи, що підпадають під сферу дії, і перевірив очікувані транзакції блокчейну для підтвердження контролю та права власності.

Суворі процедури перевірки: процес перевірки включав ретельний огляд за допомогою офіційних методів перевірки Merkle proof, що гарантувало точність зазначених зобов’язань.

«Bybit приділяє особливу увагу прозорості шляхом регулярних аудитів підтвердження резервів (Proof of Reserves) та незалежних оцінок, тим самим встановлюючи суворий стандарт у галузі. Ми цінуємо участь у цій важливій ініціативі в такий критичний період», — підкреслює Євгенія Брошеван, співзасновник і CBDO в Hacken.

Станом на 24 лютого Bybit протягом 72 годин повністю відшкодувала відсутні ETH клієнтських активів. Це було досягнуто завдяки стратегічному партнерству з такими компаніями, як Galaxy Digital, FalconX і Wintermute, а також підтримці Bitget, MEXC і DWF Labs, які допомогли Bybit поповнити резерви в рекордні терміни. Швидке виконання цих фінансових стратегій підкреслює міцні галузеві зв’язки Bybit та її здатність підтримувати стабільність платформи у складні часи, відображаючи загальне бачення галузі нової ери надійної фінансової системи.

Віддаючи перевагу незалежним перевіркам та комплексним аудитам, Bybit підтверджує свою відданість прозорості та довірі користувачів. Біржа регулярно аналізує передовий досвід, екстрені заходи реагування та інфраструктуру безпеки, щоб відповідати зростаючим викликам і вимогам у індустрії цифрових активів.

Підтвердження резервів Bybit: https://www.bybit.com/app/user/audit-report