Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 869 530 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 лютого 2025, 8:14
Втрати ворога за 24 лютого: 1 300 російських окупантів, 5 танків та 122 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 869530 (+1300) осіб,
- танків — 10182 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 21168 (+11) од,
- артилерійських систем — 23652 (+26) од,
- РСЗВ — 1299 (+0) од,
- засоби ППО — 1083 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26767 (+122),
- крилаті ракети — 3064 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 38582 (+138) од,
- спеціальна техніка — 3759 (+2)
Джерело: Мінфін
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