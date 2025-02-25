Нацбанк забрав ліцензію у фінкомпанії «Спектрум Ессетс» через зв’язки з рф

Національний банк відкликав ліцензію у ТОВ «Спектрум Ессетс» через визнання ділової репутації цієї установи небездоганною. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що відомо

НБУ 3 лютого 2025 року ухвалив рішення про визнання ділової репутації компанії та його власників істотної участі «Спектрум юей кредіт елелсі» та Євсєєвої Маріни небездоганною, оскільки отримав підтвердження від державних органів спеціального призначення інформації про наявність у Євсєєвої Маріни громадянства російської федерації.

Водночас «Спектрум Ессетс» надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що Євсєєва Маріна не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації.

Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24 лютого 2025 року.