У Польщі обмежать права на притулок для іноземців

Польські депутати ухвалили закон, який передбачає обмеження права на притулок для іноземців. Документ передбачає тимчасове позбавлення такого права на строк не більше 60 днів. Про це пише сайт In Poland.

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Рішення ухвалюють на підставі подання Міністра внутрішніх справ. Метою запровадження нових норм є недопущення дестабілізації ситуації в країні.

Попри обмеження, прикордонна служба прийматиме заяви про надання міжнародного захисту від неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок, а також осіб, які можуть потребувати особливого ставлення, зокрема через вік або стан здоров’я.

Обмеження також не поширюватиметься на осіб, у випадку якої є обставини, які, на думку Прикордонної служби, «чітко вказують на те, що вона знаходиться під реальним ризиком в країні, з якої вона безпосередньо прибула» на територію Польщі.