До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 1 копійку у купівлі.
Курс валют на вечір 24 лютого: долар на міжбанку зріс на 13 копійок
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Відкриття 24 лютого
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Закриття 24 лютого
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Зміни
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41,61/41,64
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41,74/41,77
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13/13
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43,66/43,68
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43,67/43,68
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1/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,98 грн. Євро купують за 43,45 грн, а продають за 44,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,85−41,82, євро — 43,80−43,98 грн.
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