Курс валют на вечір 24 лютого: долар на міжбанку зріс на 13 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 1 копійку у купівлі.

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Валюта Відкриття 24 лютого Закриття 24 лютого Зміни долар 41,61/41,64 41,74/41,77 13/13 євро 43,66/43,68 43,67/43,68 1 /0

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,98 грн. Євро купують за 43,45 грн, а продають за 44,00 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,85−41,82, євро — 43,80−43,98 грн.

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