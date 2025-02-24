Укрпошта може вийти на біржу

Глава Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов ставить собі за мету до кінця своєї каденції (до кінця лютого 2027 року) розвинути фондовий ринок так, щоб у країні було принаймні п'ять відомих емітентів цінних паперів. Одним з них може стати Укрпошта, розказав Магомедов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Він пояснив, що для розвитку ринку потрібні не тільки облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а й інші фінансові інструменти.

«Потрібно, щоб з'явилося щось, окрім ОВДП. Особисто я ставлю собі KPI, щоб до кінця моєї каденції розвинути ринок так, щоб у країні було принаймні п'ять відомих емітентів цінних паперів», — сказав Магомедов.

Він припускає, що розвиток може початися не з IPO (первинного публічного розміщення акцій), а з SPO (вторинного публічного розміщення). Як приклад потенційного кандидата для SPO, він назвав Укрпошту — державну поштову службу, з керівником якої Ігорем Смілянським вже обговорюється ця можливість.

«Треба взяти когось, чиєму бізнесу вже довіряє широкий загал. Це може бути не лише приватний бізнес. Я зараз, наприклад, кажу про Укрпошту. У нас з Ігорем Смілянським ця тема в діалозі. Я гадаю, що в цього SPO є великі шанси», — сказав Магомедов.

Він вважає, що в українців є «апетит до інвестування», а пенсійним фондам потрібні варіанти для вкладення коштів, окрім ОВДП і банківських депозитів.