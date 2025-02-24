Як емоції та стрес впливають на фінансову поведінку військових і ветеранів

Четвертий випуск безплатного освітнього проєкту « Фінансова грамотність для військових » вже доступний для перегляду. У ньому розбираємо вплив психологічних чинників на фінансову поведінку військових. З’ясуємо, як стрес, невизначеність та війна впливають на ставлення до грошей, витрат, заощаджень та ризиків.

У цьому відео разом із психологинею та фінансовою експерткою ми пропонуємо військовим дієві рішення для подолання психологічних бар'єрів в управлінні коштами. Підказуємо, як зберегти мотивацію до заощаджень і планування, попри відчуття невизначеності.

Отримані знання допоможуть сформувати здорові фінансові звички, захистити себе від залежностей, ризикових інвестицій та інших психологічних пасток.

Переглянути відео можна за посиланням

Для закріплення матеріалу до відео додано окремий документ із порадами та покроковим планом дій для роботи над упередженнями, психологічними блоками та розвитком фінансової стійкості.

Про експертів

Тему розкривають спікерка курсу Аліна Шух та запрошена експертка Катерина Тімакіна — фахівчиня з психічного здоров’я мережі підтримки воїнів та їхніх близьких Veteran Hub.

Основні теми випуску

У відео детально обговорюємо такі питання:

Як стрес та невизначеність впливають на фінансові рішення військових та ветеранів?

Як змінюється ставлення до грошей до та після мобілізації?

Чому серед військових поширені проблеми з мікрокредитами та азартними іграми?

Які практичні кроки можна зробити для подолання залежностей і формування здорових фінансових звичок?

Як невизначеність майбутнього впливає на мотивацію до заощаджень і як навчитися накопичувати кошти?

Як військовим підготуватися до цивільного життя з фінансової точки зору?

Які психологічні труднощі виникають під час реінтеграції?

Чи реально ветерану швидко повернутися до роботи або відкрити бізнес?

Як подолати страхи щодо заощаджень та інвестицій?

Чому стабільність у фінансах допомагає покращити психологічний стан і зменшити стрес?

Нагадаємо, що доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Усього вийде 9 відео, які можна переглядати в довільному порядку. Перші чотири випуски вже доступні на сайті.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу для військових та ветеранів є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів: