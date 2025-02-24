Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 мільярд євро у 2025 році. Іспанія також планує створити спеціальний український хаб в Аліканте. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса під час саміту «Підтримай Україну».
Іспанія надасть Україні один мільярд євро військової допомоги у 2025 році
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Що відомо
Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 1 мільярда євро, який буде надано у 2025 році. Цей крок є частиною стратегії Іспанії щодо підтримки України у війні з росією та сприяння її відновленню.
«Ми будемо продовжувати надавати військову техніку та обладнання навіть ще з більшою рішучістю, ніж це відбувалося в минулому. Я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярдів євро у 2025 році. Ми будемо працювати пліч-о-пліч з Україною над процесом відновлення», — заявив Санчес.
Також прем'єр підкреслив важливість економічної співпраці, заохочуючи іспанські компанії до участі в українських відновлювальних проєктах.
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Коментарі - 1
Дивлюсь, що у всьому ЄС ніхто не читає «мінфін» та не слухає шабуніна. Ось тому і не знають про «потужну» корупцію в Україні…