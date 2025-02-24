Надходження від грального бізнесу до бюджету України падають

У січні 2025 року податкові надходження від грального бізнесу до державного бюджету України становили 735,63 мільйона гривень. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

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Динаміка

Хоча ця сума на 74,2% перевищує показник січня 2024 року, вона значно менша за надходження у попередні місяці. Наприклад, у грудні 2024 року надходження становили 1 мільярд гривень, у листопаді — 1,5 мільярда гривень, у жовтні — 1,07 мільярда гривень, а у вересні та серпні — понад 1,8 мільярда гривень на місяць. Варто враховувати, що графік сплати податків має сезонні коливання, тому у липні надходження були близько 400 мільйонів гривень.

Загальні надходження за 2024 рік та тенденція до зниження

Загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до державного бюджету 17 мільярдів гривень податків. Проте, наприкінці минулого року Данило Гетманцев відзначав тенденцію до зниження обсягів надходжень.

Проблеми з ухиленням від сплати податків

Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вказує на зниження загального податкового навантаження у галузі. Зменшується частка сплачених податків відносно загального обороту коштів операторів азартних ігор. На думку Железняка, це свідчить про те, що схеми ухилення від сплати податків у сфері грального бізнесу продовжують діяти.