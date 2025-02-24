Канада передасть Україні кошти, отримані від заморожених російських активів

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів канадських доларів (3,52 мільярда доларів США). Ці кошти будуть отримані із заморожених російських активів. Про це Трюдо повідомив під час пленарного засідання «Підтримуй Україну» у Києві, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

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Фінансова допомога та підтримка енергобезпеки

За словами прем'єр-міністра, Канада передасть Україні перший транш допомоги, профінансований за рахунок надходжень від заморожених активів рф. Крім того, буде надано грант для підтримки енергетичної безпеки України, яка постраждала від російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Військова допомога: БМП та інше обладнання

Оттава також надасть Києву додаткову військову допомогу. Зокрема, йдеться про 25 бойових машин піхоти LAV III.

Додаткова підтримка: супутники, тренажери та інше

Канада також надасть Україні систему супутників та чотири тренажери для винищувачів F-16. Ця допомога буде надана протягом найближчих місяців. «Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги», — додав прем'єр-міністр Канади.