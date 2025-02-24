Фінляндія надасть 4,5 мільйона євро для підтримки України

Фінляндія у межах фонду «Партнерство за сильну Україну» на 2025−2027 роки надає 4,5 мільйона євро для підтримки стійкості і стабільності України. Про це йдеться у пресрелізі на сайті МЗС Фінляндії, передає Укрінформ.

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Що відомо

«24 лютого виповнилося три роки з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Україна продемонструвала стійкість і сильну волю до боротьби. Агресивна війна виснажує потенціал і єдність країни, і потреба в підтримці є величезною», — йдеться у заяві відомства.

Там наголосили, що підтримка критично важливої соціальної та громадської інфраструктури України, а також забезпечення ключових послуг і засобів до існування в умовах російської агресії є надзвичайно важливими.

«Відновлення України та підтримка базових державних послуг підвищить стійкість країни, що також необхідно для досягнення тривалого миру», — заявив міністр внутрішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Нагадаємо

Допомога через фонд «Партнерство за сильну Україну» (PFRU) надходить від дев’яти країн. У період з 2022 року до 2024 року підтримка Фінляндією першого етапу PFRU склала 4,3 мільйона євро.