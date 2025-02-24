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24 лютого 2025, 12:51

Фінляндія надасть 4,5 мільйона євро для підтримки України

Фінляндія у межах фонду «Партнерство за сильну Україну» на 2025−2027 роки надає 4,5 мільйона євро для підтримки стійкості і стабільності України. Про це йдеться у пресрелізі на сайті МЗС Фінляндії, передає Укрінформ.

Фінляндія у межах фонду «Партнерство за сильну Україну» на 2025−2027 роки надає 4,5 мільйона євро для підтримки стійкості і стабільності України.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«24 лютого виповнилося три роки з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Україна продемонструвала стійкість і сильну волю до боротьби. Агресивна війна виснажує потенціал і єдність країни, і потреба в підтримці є величезною», — йдеться у заяві відомства.

Там наголосили, що підтримка критично важливої соціальної та громадської інфраструктури України, а також забезпечення ключових послуг і засобів до існування в умовах російської агресії є надзвичайно важливими.

«Відновлення України та підтримка базових державних послуг підвищить стійкість країни, що також необхідно для досягнення тривалого миру», — заявив міністр внутрішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Нагадаємо

Допомога через фонд «Партнерство за сильну Україну» (PFRU) надходить від дев’яти країн. У період з 2022 року до 2024 року підтримка Фінляндією першого етапу PFRU склала 4,3 мільйона євро.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 лютого 2025, 14:15
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Вони теж не читають «мінфін»…
Яка «допомога»…
Оце зрада,
Оце потужно…
В країні потужна корупція. а вони гроши дають…
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