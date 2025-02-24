Долар може продовжити зростання через тарифи: прогноз Goldman Sachs

Стратеги Goldman Sachs Group Inc. вважають, що валютний ринок недооцінює потенційний вплив нових тарифів, які може запровадити адміністрація Трампа. На їхню думку, це створює передумови для подальшого зміцнення долара. Про це пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Недооцінений ризик тарифів

«Не всі тарифи однаково впливають на валютні курси», — зазначають Карен Райхготт Фішман та Лексі Кантер з Goldman Sachs у своєму аналітичному звіті. «Проте, з огляду на зниження премії у ключових валютних парах останніми тижнями, ми вважаємо, що ризики, пов'язані з тарифами, недооцінені. Це робить інвестиції в долар ще більш привабливими».

Реакція ринку на обрання Трампа

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді минулого року індекс долара продемонстрував значне зростання. Інвестори очікували, що протекціоністська торгівельна політика нової адміністрації призведе до інфляції та, як наслідок, підвищення прибутковості американських облігацій.

Зміна настроїв на ринку

Протягом останнього місяця зростання долара сповільнилося, а казначейські облігації зміцнилися. Це пов'язано з тим, що трейдери переоцінюють потенційний вплив ескалації торгівельної війни на економічне зростання. Атанасіос Вамвакідіс з Bank of America минулого тижня висловив думку, що тарифна політика Трампа може призвести до ослаблення долара, якщо торгові партнери США вживуть заходів у відповідь.

Рекомендації Goldman Sachs

Аналітики Goldman Sachs визнають, що інвестиції в долар «можуть бути складними в цьому середовищі». Водночас вони вважають, що ставки на зниження євро та канадського долара є відносно недорогими способами хеджування від ризиків, пов'язаних із тарифами. Експерти підкреслюють, що найбільший ризик зростання для долара становлять саме зустрічні тарифи (а не тарифи на критично важливий імпорт).