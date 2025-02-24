Курс валют на 24 лютого: долар та євро подорожчали в банках

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро у купівлі втратило 2 копійки, а у продажу додало 14 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 4 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−42,00 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,09 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,80, євро — 43,80−44,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,61−41,64 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,66−43,68 грн/євро.

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