Bybit запускає програму відновлення коштів із винагородою до 10% від вкрадених коштів

Bybit, друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі, закликає найяскравіші уми у сфері кібербезпеки та криптоаналітики приєднатися до глобального полювання на злочинців, які вчинили найбільше в історії криптовалют пограбування. Винагорода в розмірі 10 % від суми, яку вдасться повернути, дасть змогу учасникам програми отримати потенційно до 140 мільйонів доларів США в разі повного відновлення.

Програма винагороди за відновлення

У рамках розслідування і відновлення компанія Bybit зобов'язується виплатити 10 % від відновлених коштів як винагороду етичним експертам з кібер- і мережевої безпеки, які зіграють активну роль у поверненні вкрадених криптовалют унаслідок інциденту.

Загальна сума винагороди розраховується на основі підтвердженого відновлення скомпрометованих ETH вартістю понад 1,4 мільярда доларів на момент інциденту.

Bybit цінує прозорість і використання технології блокчейн на благо.

«Протягом 24 годин після події ми отримали підтримку від найкращих людей і організацій в індустрії, і ми не вважаємо це само собою зрозумілим. Ми пережили темний момент в історії криптовалют і довели, що ми кращі за зловмисників», — сказав Бен Чжоу, співзасновник і генеральний директор Bybit. «Ми хочемо офіційно винагородити нашу спільноту, яка надала нам свої знання, досвід і підтримку в рамках програми Recovery Bounty Program, і наші зусилля, спрямовані на те, щоб зробити цей складний урок цінним, на цьому не закінчуються. Bybit має намір піднятися над невдачею і кардинально змінити нашу інфраструктуру безпеки, поліпшити ліквідність і бути надійним партнером для наших друзів у криптоспільноті», — додав він.

Як взяти участь

Особи та організації, зацікавлені в участі в програмі Recovery Bounty Program, можуть зв'язатися з нами електронною поштою bounty_program@bybit.com.

Довіра та безпека лежать в основі криптоіндустрії. У міру розвитку екосистеми колективні дії необхідні для підтримки її міцності. Ми закликаємо біржі, аналітиків і широке співтовариство співпрацювати у справі захисту цифрових активів. Разом ми зможемо зміцнити безпеку, запобігти шкідливим діям і підтримати довіру до індустрії.

#Bybit / #TheCryptoArk

Про компанію Bybit

Bybit — друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі, що обслуговує глобальну спільноту з більш ніж 60 мільйонів користувачів. Заснована 2018 року, Bybit перевизначає відкритість у децентралізованому світі, створюючи більш просту, відкриту і рівну екосистему для всіх. Приділяючи особливу увагу Web3, Bybit підтримує стратегічне партнерство з провідними протоколами блокчейна, щоб забезпечити надійну інфраструктуру і стимулювати інновації на ланцюжку. Відомий своїми безпечними сховищами, різноманітними ринковими майданчиками, інтуїтивно зрозумілим призначеним для користувача інтерфейсом і передовими інструментами для роботи з блокчейном, Bybit долає розрив між TradFi і DeFi, даючи можливість будівельникам, творцям і ентузіастам розкрити весь потенціал Web3. Відкрийте для себе майбутнє децентралізованих фінансів на сайті Bybit.com.

Більш детальну інформацію про компанію Bybit можна знайти на сайті Bybit Press