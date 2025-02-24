Bybit запускає програму відновлення коштів із винагородою до 10% від вкрадених коштів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 лютого 2025, 9:45

Bybit запускає програму відновлення коштів із винагородою до 10% від вкрадених коштів

Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, 24 лютого 2025 р., Chainwire

Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, 24 лютого 2025 р., ChainwireBybit, друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі, закликає найяскравіші уми у сфері кібербезпеки та криптоаналітики приєднатися до глобального полювання на злочинців, які вчинили найбільше в історії криптовалют пограбування.

Bybit, друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі, закликає найяскравіші уми у сфері кібербезпеки та криптоаналітики приєднатися до глобального полювання на злочинців, які вчинили найбільше в історії криптовалют пограбування. Винагорода в розмірі 10 % від суми, яку вдасться повернути, дасть змогу учасникам програми отримати потенційно до 140 мільйонів доларів США в разі повного відновлення.

Програма винагороди за відновлення

У рамках розслідування і відновлення компанія Bybit зобов'язується виплатити 10 % від відновлених коштів як винагороду етичним експертам з кібер- і мережевої безпеки, які зіграють активну роль у поверненні вкрадених криптовалют унаслідок інциденту.

Загальна сума винагороди розраховується на основі підтвердженого відновлення скомпрометованих ETH вартістю понад 1,4 мільярда доларів на момент інциденту.

Bybit цінує прозорість і використання технології блокчейн на благо.

«Протягом 24 годин після події ми отримали підтримку від найкращих людей і організацій в індустрії, і ми не вважаємо це само собою зрозумілим. Ми пережили темний момент в історії криптовалют і довели, що ми кращі за зловмисників», — сказав Бен Чжоу, співзасновник і генеральний директор Bybit. «Ми хочемо офіційно винагородити нашу спільноту, яка надала нам свої знання, досвід і підтримку в рамках програми Recovery Bounty Program, і наші зусилля, спрямовані на те, щоб зробити цей складний урок цінним, на цьому не закінчуються. Bybit має намір піднятися над невдачею і кардинально змінити нашу інфраструктуру безпеки, поліпшити ліквідність і бути надійним партнером для наших друзів у криптоспільноті», — додав він.

Як взяти участь

Особи та організації, зацікавлені в участі в програмі Recovery Bounty Program, можуть зв'язатися з нами електронною поштою bounty_program@bybit.com.

Довіра та безпека лежать в основі криптоіндустрії. У міру розвитку екосистеми колективні дії необхідні для підтримки її міцності. Ми закликаємо біржі, аналітиків і широке співтовариство співпрацювати у справі захисту цифрових активів. Разом ми зможемо зміцнити безпеку, запобігти шкідливим діям і підтримати довіру до індустрії.

#Bybit / #TheCryptoArk

Про компанію Bybit

Bybit — друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі, що обслуговує глобальну спільноту з більш ніж 60 мільйонів користувачів. Заснована 2018 року, Bybit перевизначає відкритість у децентралізованому світі, створюючи більш просту, відкриту і рівну екосистему для всіх. Приділяючи особливу увагу Web3, Bybit підтримує стратегічне партнерство з провідними протоколами блокчейна, щоб забезпечити надійну інфраструктуру і стимулювати інновації на ланцюжку. Відомий своїми безпечними сховищами, різноманітними ринковими майданчиками, інтуїтивно зрозумілим призначеним для користувача інтерфейсом і передовими інструментами для роботи з блокчейном, Bybit долає розрив між TradFi і DeFi, даючи можливість будівельникам, творцям і ентузіастам розкрити весь потенціал Web3. Відкрийте для себе майбутнє децентралізованих фінансів на сайті Bybit.com.

Більш детальну інформацію про компанію Bybit можна знайти на сайті Bybit Press

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають AleksandrBank, Natali2025 и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами